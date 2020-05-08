Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что второй этап медреформы может привести к сокращению почти 30% бригад скорой помощи, а под угрозой закрытия уже оказались до 70-80% психбольниц. Об этом 7 мая он рассказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1»

Ляшко: Коронавирус вскрыл недостатки медицинской реформы Супрун © Міністерство охорони здоров'я України отметил Степанов. По его словам, на Украине может закрыться 332 больницы разных профилей из-за недофинансирования, а без работы могут остаться до 70 тысяч медработников. Степанов не исключает, что сокращение может коснуться и экстренной медицины.