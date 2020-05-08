«Мы увидели, что в ходе так называемого второго этапа реформы у нас практически будет полностью уничтожена противотуберкулезная служба, у нас будут закрыты 70-80% психиатрических больниц, в которых на сегодня находится около 22 тыс. больных хроническими психзаболеваниями. Это люди, которые уже потеряли свои социальные связи, за ними уже нужно ухаживать», — отметил Степанов.
По его словам, на Украине может закрыться 332 больницы разных профилей из-за недофинансирования, а без работы могут остаться до 70 тысяч медработников. Степанов не исключает, что сокращение может коснуться и экстренной медицины.