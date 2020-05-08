На Украине с начала эпидемии зафиксировано 14 195 случаев коронавируса, 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. Об этом 8 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2097 и 1721 человек соответственно. Еще 1078 и 959 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В Киевской области зафиксировано 935 случаев, а в Ровенской — 855. В других регионах заболевших около 600 и меньше.

По состоянию на утро 8 мая в центральную лабораторию поступило 1148 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.