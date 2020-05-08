«По состоянию на 09:00 8 мая в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 504 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2097 и 1721 человек соответственно. Еще 1078 и 959 случаев зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
В Киевской области зафиксировано 935 случаев, а в Ровенской — 855. В других регионах заболевших около 600 и меньше.
По состоянию на утро 8 мая в центральную лабораторию поступило 1148 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.