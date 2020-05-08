«Ещё в конце года, после того как ушли швейцарские суда, Nord Stream 2 AG, компания, которая ведет строительство, заявила о том, что все новости о ходе стройки будут поступать только в тот момент, когда они происходят. Никаких анонсов больше не будет, потому что под санкционные меры "Северный поток — 2" попадать уже устал», — объяснил Марцинкевич.
В настоящее время «Академик Черский» вышло из Калининграда и направилось в Германию. До этого судно, по словам Марцинкевича, находилось неподалеку от места, где нужно заканчивать строительство «Северного потока — 2».
При этом эксперт не берется утверждать, что именно это судно будет выполнять работу, поскольку есть еще два самоходных суда с дистанционным управлением, также принадлежащих «Газпрому».
«Единственный источник информации, где, может быть, появится правдивая информация, — официальный сайт Датского энергетического агентства. Именно с ним было согласовано использование судов с дистанционным управлением. Это не прихоть Датского энергетического агентства, так выглядела заявка, так они ее удовлетворили. Заявка была размещена Nord Stream 2 AG на основании контракта с Allseas, потому что швейцарские суда имели дистанционное управление», — добавил он.
Кроме того, чтобы «Северный поток — 2» достраивал не «Академик Черский», а две самоходные баржи, официальное заявление должно было быть отправлено в январе-феврале, потому что в мае на Балтике как раз заканчиваются зимние и весенние шторма.
Марцинкевич отмечает, что и об этом официальной информации нет.
Эксперт заверил, что на недостроенном участке уже подготовлено все, чтобы работа шла быстро и без остановок, и в ближайшее время уже станет известно, кто именно займется завершением строительства «Северного потока — 2».