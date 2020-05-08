В правительстве Польши назвали возможное время, когда могут состояться президентские выборы, которые были запланированы на 10 мая. Об этом вице-премьер-министр страны Яцек Сасин сообщил в комментарии радио RMF FM 7 мая

Президентских выборов в Польше не будет. По крайней мере 10 мая © REUTERS, Kacper Pempel/File Photo Ярослав Качиньский и Ярослав Говин договорились, что выборы 10 мая де-факто проводиться не будут. Когда 10 мая пройдет, выборы будут признаны несостоявшимися и спикер Сейма объявит новые президентские выборы в ближайший возможный срок.

Государственная избирательная комиссия Польши подтвердила, что 10 мая выборы состояться не могут, так как из-за мер, введенных для борьбы с коронавирусом, были приостановлены некоторые полномочия Избиркома.

«Лишение <…> юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года. Действующее право лишило Государственную избирательную комиссию инструментов, необходимых для выполнения ее обязанностей», — говорится в сообщении.

Между тем, нижняя палата польского парламента разрешила проводить голосование по почте.

«Самая ранняя возможная дата будет в июне», — заявил Сасин.

Ранее Верхняя палата парламента Польши — Сенат — отклонила законопроект, согласно которому президентские выборы можно было бы провести заочно. При этом глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик выразил опасение, что Польше грозит роспуск парламента, если он не примет этот закон.