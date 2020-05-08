Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года нужно отобрать их награды. Об этом 7 мая сообщает The Washington Times

В США считают, что это Украина продвигала Трампа в президенты, а не Россия © REUTERS, Carlos Barria | REUTERS, Carlos Barria | Перейти в фотобанк

«Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо. Пулитцеровский комитет или кто-либо другой, кто вручает призы, будут опозорены до той поры, пока они не заберут их обратно. Потому что они (журналисты) получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось фейковыми новостями», — сказал Трамп.

По его мнению, те, кто удостоился Пулитцеровской премии в этом году, «не журналисты, а жулики», которых нужно заставить вернуть премии обратно, потому что «все они были неправы».

«Вы убедились в этом сегодня, после публикации новых документов. В них абсолютно очевидно, что не было никакого сговора с Россией», — заявил президент.

Под публикацией новых документов имеется в виду прекращение расследования уголовного дела в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Накануне Минюст США отказался от уголовного преследования Флинна, который занял вышеупомянутую должность в январе 2017 года. Позднее он был вынужден уйти в отставку в связи со скандалом, касающимся его связей с российским послом в США Сергеем Кисляком. Дело против Флинна было одним из основных составляющих расследования о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года, победу в которых одержал Трамп.

Лауреатов Пулитцеровской премии объявили в США 4 мая. Среди победителей оказались журналисты газеты The New York Times, получившие сразу три награды. Как отметили в оргкомитете премии, издание было отмечено в номинации «Международная журналистика» за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни, о противоправных действиях, приписываемых российским властям». При этом в комитете не указали, за какие именно материалы изданию была присуждена премия. На сайте газеты говорилось, что оргкомитет наградил NYT за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран.