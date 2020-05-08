Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в нынешних обстоятельствах имеет большие перспективы, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Бондаренко

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина

«Китай находится на довольно высоком уровне с точки зрения своего геополитического и экономического значения. Китай уже имеет очень много государств-союзников. Поэтому представить консолидированную блокаду Китая невозможно. Эта блокада не получилась против России, несмотря на то, что у нас не было таких скрытых экономических друзей. А у Китая почти что все страны африканского континента — дотационные государства-союзники. К тому же, и Россия не сдаст своего восточного соседа», — рассказал Олег Бондаренко.

Собеседник издания добавил, что Европа и Азия в целом очень сильно связаны с Китаем, и никаких серьезных санкций против Китая из-за коронавируса не будет.

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