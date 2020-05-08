Евразийское сообщество имеет хорошие перспективы, связанные с тем, что его участники нужны друг другу как рынки сбыта продукции. Об этом в интервью изданию Украина.ру расскзал российский политолог Олег Бондаренко

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина

«У евразийского сообщества есть мегапроект — создать свой ЕС (если говорить простым языком). А если сравнить Евразийский союз с Евросоюзом, то он не то что на плато не вышел (говоря медицинским языком), а находится в младенческом возрасте. Евразийское партнерство развивается. Там уже не только Беларусь и Казахстан, а и Киргизия, Таджикистан, Армения. Там уже практически Таджикистан», — рассказал Олег Бондаренко.

Огромные перспективы есть и остальных семи республик бывшего СССР. Вне зависимости от всех коронавирусов, Евразийская интеграция будет продолжена, в отличие от европейской, считает политолог.

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