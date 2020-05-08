Память о страшной войне, которая разделила русских и немцев, сегодня может оказаться скрепляющим элементом во взаимоотношениях России и Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

Политолог Серенко объяснил, почему Европа поддержит Трампа в конфликте с Китаем © предоставлено Андреем Серенко

Развитие отношений с Берлином — важнейшая задача для Москвы, считает Андрей Серенко.

«Союз России и Германии — это кошмар для очень многих правительств и элитных групп. Как ни парадоксально, память о страшной войне, которая разделила русских и немцев, может оказаться скрепляющим элементом. То есть той эмоциональной и психологической технологией, которая будет способствовать партнерству наших государств», — рассказал политолог.

Андрей Серенко также отметил, что в Германии безупречно относятся к советским воинским мемориалам в отличие от других стран Восточной Европы.