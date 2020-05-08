По словам собеседника издания, общее историческое прошлое может стать одним из сюжетов, который может способствовать укреплению российско-германского стратегического партнерства.
Развитие отношений с Берлином — важнейшая задача для Москвы, считает Андрей Серенко.
«Союз России и Германии — это кошмар для очень многих правительств и элитных групп. Как ни парадоксально, память о страшной войне, которая разделила русских и немцев, может оказаться скрепляющим элементом. То есть той эмоциональной и психологической технологией, которая будет способствовать партнерству наших государств», — рассказал политолог.
Андрей Серенко также отметил, что в Германии безупречно относятся к советским воинским мемориалам в отличие от других стран Восточной Европы.