Украина - управляемая страна, государственная власть зависима от внешних влияний, поэтому сейчас она следует западной линии на пересмотр итогов Второй мировой и преуменьшение вклада СССР в Победу, сказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Рудяков: Украина придет к тому, что День Победы вновь станет полноценным праздником © РИА Новости, Нина Зотина

«То есть под сурдинку движения в Европу нам навязали новую ревизионистскую концепцию по Второй мировой войне. С другой стороны, часть нашей политической элиты увидела в этом свои интересы», — подчеркнул эксперт.

Это привело к тому, что на Украине запрещена и символика Победы, последний раз можно было выйти с георгиевской лентой на улицу и поклониться Вечному Огню в 2013 году, теперь же это незаконно, добавил Рудяков.