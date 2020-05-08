Он отметил, что украинские историки под внешним давлением стали копировать то, что пишут западные пропагандисты.
«То есть под сурдинку движения в Европу нам навязали новую ревизионистскую концепцию по Второй мировой войне. С другой стороны, часть нашей политической элиты увидела в этом свои интересы», — подчеркнул эксперт.
Это привело к тому, что на Украине запрещена и символика Победы, последний раз можно было выйти с георгиевской лентой на улицу и поклониться Вечному Огню в 2013 году, теперь же это незаконно, добавил Рудяков.