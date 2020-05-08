По его словам, американский мир далеко не идеален, но пока ему нет альтернативы, он будет воспроизводить себя силой инертности. От него некуда бежать, если везде все устроено по-американски, сказал эксперт.
«В глобальном мире, построенном по американским лекалам, жизнь людей в большинстве стран проходит по похожим схемам: где-то богаче, где-то беднее, но в целом бежать от логики либерального капитализма некуда. А Китай такую альтернативу строит и все больше народа к нему притягивается, сравнивает с Америкой и видит плюсы», — сказал Корейба.
Именно в этом он видит истинную причину беспокойства американского руководства, проявления которого можно увидеть в высказываниях президента Дональда Трампа.