Китай создает свой, альтернативный американскому глобальный проект, который многим нравится, и именно в этом главная опасность Китая для Соединенных Штатов, сказал политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Мир на двоих? Эксперты об итогах конфликта США — Китай © AP, Andy Wong, File

«В глобальном мире, построенном по американским лекалам, жизнь людей в большинстве стран проходит по похожим схемам: где-то богаче, где-то беднее, но в целом бежать от логики либерального капитализма некуда. А Китай такую альтернативу строит и все больше народа к нему притягивается, сравнивает с Америкой и видит плюсы», — сказал Корейба.

Именно в этом он видит истинную причину беспокойства американского руководства, проявления которого можно увидеть в высказываниях президента Дональда Трампа.