Мир на двоих? Эксперты об итогах конфликта США — Китай
Мир на двоих? Эксперты об итогах конфликта США — Китай
© AP, Andy Wong, File
По его словам, американский мир далеко не идеален, но пока ему нет альтернативы, он будет воспроизводить себя силой инертности. От него некуда бежать, если везде все устроено по-американски, сказал эксперт.

«В глобальном мире, построенном по американским лекалам, жизнь людей в большинстве стран проходит по похожим схемам: где-то богаче, где-то беднее, но в целом бежать от логики либерального капитализма некуда. А Китай такую альтернативу строит и все больше народа к нему притягивается, сравнивает с Америкой и видит плюсы», — сказал Корейба.

Именно в этом он видит истинную причину беспокойства американского руководства, проявления которого можно увидеть в высказываниях президента Дональда Трампа.