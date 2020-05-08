Лишение аккредитации российских журналистов Первого канала белорусскими властями позитивно скажется на рейтинге главы республики Александра Лукашенко, сказал политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Утром 7 мая стало известно, что белорусские власти лишили аккредитации съемочную группу российского Первого канала за то, что журналисты сняли сюжет о состоянии дел с пандемией коронавируса в республике.

«Лукашенко показывает, что он сильный политик, который может проявить характер, если на него пытаются давить или оказывать влияние в негативном ключе», — сказал Дзермант.

Лукашенко наносит удар по свободе слова, но людям это нравится - Дзермант © Facebook, Алексей Дзермант

По мнению Дзерманта, «Лукашенко ведет себя как политик самостоятельный, глава суверенного государства, у которого свое собственное видение насчет этой эпидемии».

В связи с этим он считает, что у Лукашенко не будет серьезных имиджевых потерь из-за атаки на свободу слова, которую политолог назвал всего лишь «благим пожеланием» в нынешних кризисных условиях.