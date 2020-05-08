Утром 7 мая стало известно, что белорусские власти лишили аккредитации съемочную группу российского Первого канала за то, что журналисты сняли сюжет о состоянии дел с пандемией коронавируса в республике.
«Лукашенко показывает, что он сильный политик, который может проявить характер, если на него пытаются давить или оказывать влияние в негативном ключе», — сказал Дзермант.
По его словам, мнение российской аудитории будет разным, однако большинство населения России сильного политика будут скорее уважать, чем политика слабого.
По мнению Дзерманта, «Лукашенко ведет себя как политик самостоятельный, глава суверенного государства, у которого свое собственное видение насчет этой эпидемии».
В связи с этим он считает, что у Лукашенко не будет серьезных имиджевых потерь из-за атаки на свободу слова, которую политолог назвал всего лишь «благим пожеланием» в нынешних кризисных условиях.