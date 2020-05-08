Радикалам, призывавшим к нарушению территориальной целостности России, должен быть запрещен въезд в страну, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

По его словам, это будет адекватный ответ на лишение Минском аккредитации съемочной группы российского Первого канала.

«Я бы, конечно, сделал бы что-то вроде зеркальных мер, но не по отношению к журналистам, а по отношению к ряду политологов, которые в прошлом являлись праворадикалами и пытались разжигать в том числе и сепаратизм внутри России. Таким, как Алексей Дзермант или Александр Шпаковский», — сказал Безпалько.

Политолог Безпалько: Лукашенко перешел черту, нужны зеркальные меры © РИА Новости, Владимир Трефилов

В частности, Москва может использовать меры от экономически-политических до сопоставимых с тем шагом, на который пошел глава республики Александр Лукашенко в отношении российской съемочной группы, сказал Безпалько.

Белорусский политолог Алексей Дзермант отказался комментировать Украине.ру слова Безпалько, так как, по его словам, не считает российского эксперта квалифицированным специалистом.