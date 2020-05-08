Вместе с Китаем Россия будет голосовать в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН), рассказал собеседник издания.
«Она будет занимать не то чтобы прокитайскую, а суверенную позицию. Там, где посчитает возможным, будет воздерживаться, но во всех прочих случаях будет против Соединенных Штатов в их попытках наехать на Китай. Возможны ли какие-то дальнейшие сближения? Это не исключено», — рассказал собеседник издания.
Михаил Погребинский добавил, что сейчас Россия и Китай далеки от постановки задачи вступить в военный союз.
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