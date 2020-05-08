Россия не может быть на стороне США в противостоянии Вашингтона и Пекина, но она также не имеет и союзных обязательств по отношению к Китаю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Она будет занимать не то чтобы прокитайскую, а суверенную позицию. Там, где посчитает возможным, будет воздерживаться, но во всех прочих случаях будет против Соединенных Штатов в их попытках наехать на Китай. Возможны ли какие-то дальнейшие сближения? Это не исключено», — рассказал собеседник издания.

Михаил Погребинский добавил, что сейчас Россия и Китай далеки от постановки задачи вступить в военный союз.

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