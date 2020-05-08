На Украине сейчас формируются несколько партий мэров, которые собираются самостоятельно идти на местные выборы в сентябре этого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Политолог Бортник: В конфликте с мэром Черкасс Зеленский показал себя слабым президентом © Facebook, Ruslan Bortnik Владимира Зеленского, считает собеседник издания.

Оппозиционные же партии не хотят брать на себя ответственность за возможные последствия пика коронавируса.

«То есть выход из карантина сейчас возглавили мэры городов и отдельные социальные группы вроде предпринимателей и тех же фермеров. При грамотном позиционировании эта партия может стать одним из победителей местных выборов этого года. Учитывая слабость и некомпетентность центральных органов власти, роль местного самоуправления в Украине возрастает», — рассказал Руслан Бортник.

По его словам, одним из ключевых политических трендов на Украине в этом году стало усиление местного самоуправления.

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