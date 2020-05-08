Партия мэров получила мощный электоральный толчок на фоне конфликта меду Киевом и Черкасским горсоветом, который снял карантинные ограничения вопреки позиции Владимира Зеленского, считает собеседник издания.
Оппозиционные же партии не хотят брать на себя ответственность за возможные последствия пика коронавируса.
«То есть выход из карантина сейчас возглавили мэры городов и отдельные социальные группы вроде предпринимателей и тех же фермеров. При грамотном позиционировании эта партия может стать одним из победителей местных выборов этого года. Учитывая слабость и некомпетентность центральных органов власти, роль местного самоуправления в Украине возрастает», — рассказал Руслан Бортник.
По его словам, одним из ключевых политических трендов на Украине в этом году стало усиление местного самоуправления.
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