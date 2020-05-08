Украинская власть очень слаба и поддается внешнему давлению, будь то радикалы, митингующие под Офисом президента, мэры или частные предприниматели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Политолог Бортник: В конфликте с мэром Черкасс Зеленский показал себя слабым президентом © Facebook, Ruslan Bortnik Анатолием Бондаренко вопреки решению центрального правительства ослабил ограничения в рамках борьбы с пандемий коронавируса.

Владимир Зеленский пригрозил непокорному мэру уголовным преследованием, но тот пообещал сопротивляться.

Власть Украины, считает политолог, относительно легко заставить пойти на уступки и изменить свою политику.

«В этой ситуации мэры победили, но теперь власть пытается возглавить выход из карантина. Общество устало, общество терпит убытки. Кто возглавит выход из карантина — тот и станет героем. Кто поведет общество после карантина — получит наибольшие электоральные дивиденды. А этот год в Украине — год местных выборов», — рассказал Руслан Бортник.

Борьба за то, кто возглавит выход из карантина, развернется между президентом, правительством, мэрами, оппозиционными партиями, теми или иными социальными группами вроде предпринимателей, добавил политолог.

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