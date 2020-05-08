Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашая лидеров других стран на Парад Победы в Минск в условиях эпидемии коронавируса, проводит очередную пиар-акцию. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко-VLOG: Почему Лукашенко не отменил военный парад в День Победы? ©

«Теперь ему надо выпендриваться дальше, демонстрируя, что он ничего не боится. Во всем мире все закрылись на карантин, а у него будет военный парад. Чтобы это получило резонанс, мало об этом рассказывать белорусскому телевидению. Надо получить международную реакцию, а для этого надо спровоцировать на ответ своих коллег по ЕАЭС, по СНГ. Вот он и шлет свои приглашения кому попало», — рассказал Ростислав Ищенко.

В Офисе президента Украины уже ответили на приглашение Лукашенко, заявив, что глава украинского государства не планирует зарубежные поездки из-за карантина.