«Нас с оператором вызвали в МИД республики, зачитали постановление комиссии МИД о лишении аккредитации, от меня как гражданина России потребовали покинуть Белоруссию до полуночи. Никаких документов не предоставили. Я уже в России», — сообщил журналист.
По его словам, свое решение белорусский МИД объяснил тем, что съемочная группа якобы распространяла недостоверную информацию о «Республике Беларусь», с чем он несогласен и отвечает за каждое слово в снятом им сюжете.
Пресс-служба Первого канала также назвала лишение аккредитации своих журналистов безосновательным.