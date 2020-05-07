Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин, которого белорусские власти лишили аккредитации за сюжет о коронавирусе, рассказал РИА Новости 7 мая, что в МИД республики от него потребовали уехать из страны.

Украина.ру на Youtube Гаспарян объяснил, для чего американский генерал едет в Киев