По мнению Макея, каждый гражданин страны должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
«Мы с каждым годом удаляемся дальше и дальше от тех страшных времен. Мы знаем об этой войне из уст людей, которых, к сожалению, становится все меньше, — наших ветеранов», — заявил он.
По словам главы МИД, в мероприятиях также будут участвовать представители внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидерам других государств посетить торжества в честь Дня Победы 9 мая в Минске. Министерство обороны Белоруссии не планирует отменять военный парад, несмотря на пандемию коронавируса и петицию, которую подписали более 7 тысяч граждан.