Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал парад в честь Дня Победы в Минске «святым делом» для каждого белоруса, несмотря на пандемию. Его слова в четверг, 7 мая, сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Telegraf.by

Ищенко-VLOG: Почему Лукашенко не отменил военный парад в День Победы? © должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

«Мы с каждым годом удаляемся дальше и дальше от тех страшных времен. Мы знаем об этой войне из уст людей, которых, к сожалению, становится все меньше, — наших ветеранов», — заявил он.

По словам главы МИД, в мероприятиях также будут участвовать представители внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидерам других государств посетить торжества в честь Дня Победы 9 мая в Минске. Министерство обороны Белоруссии не планирует отменять военный парад, несмотря на пандемию коронавируса и петицию, которую подписали более 7 тысяч граждан.