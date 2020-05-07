Президент США Дональд Трамп исследует возможность ужесточить санкции против КНР в связи с пандемией коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенному в январе, пишет Интерфакс со ссылкой на Financial Time

«Кто-то должен быть крайним»: эксперт рассказал, зачем Трамп обвинил Китай в пандемии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее Трамп предупредил о возможном отказе от сделки, если Пекин не выполнит свои обязательства по закупке американских товаров. По его словам, администрация США в ближайшие две недели оценит соблюдение Китаем условий соглашения.

Интерфакс отмечает, что экспорт американских товаров в Китай резко сократился в первом квартале, перечеркнув надежды на то, что Пекин сможет быстро нарастить закупку американской сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Как отмечает FT, Трамп заинтересован в ужесточении риторики по отношению к Пекину в связи с приближающимися в США президентскими выборами.