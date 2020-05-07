Пока неясно, насколько далеко может зайти американская администрация и законодатели, ведь американская экономика также может понести ущерб, пишет американское издание.
Ранее Трамп предупредил о возможном отказе от сделки, если Пекин не выполнит свои обязательства по закупке американских товаров. По его словам, администрация США в ближайшие две недели оценит соблюдение Китаем условий соглашения.
Интерфакс отмечает, что экспорт американских товаров в Китай резко сократился в первом квартале, перечеркнув надежды на то, что Пекин сможет быстро нарастить закупку американской сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Как отмечает FT, Трамп заинтересован в ужесточении риторики по отношению к Пекину в связи с приближающимися в США президентскими выборами.