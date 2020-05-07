Международный валютный фонд (МВФ) назначил главой своей миссии на Украине Иванну Гладков Холлар, которая ранее возглавляла миссии МВФ в Молдавии, Северной Македонии и Азербайджане. Об этом 7 мая сообщил постоянный представитель Валютного фонда Йоста Люнгман, передает «РБК-Украина»

«Иванна Владков Холлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украине. У Владков Холлар большой опыт работы в экономиках, которые развиваются. Она сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая», — заявил Люнгман.