«Иванна Владков Холлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украине. У Владков Холлар большой опыт работы в экономиках, которые развиваются. Она сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая», — заявил Люнгман.
«Иванна Владков Холлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украине. У Владков Холлар большой опыт работы в экономиках, которые развиваются. Она сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая», — заявил Люнгман.
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