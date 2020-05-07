СБУ обнаружила в Черкасской области call-центр, который обслуживал запрещенный «Яндекс»
СБУ обнаружила в Черкасской области call-центр, который обслуживал запрещенный «Яндекс»
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
В частности, соответствующий проект постановления рекомендуется включить в повестку дня.

«Принято решение рекомендовать Верховной Раде включить проект постановления в повестку дня третьей сессии ВРУ девятого созыва и принять его за основу и в целом», — указано в сообщении.    