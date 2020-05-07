Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде Украины принять проект постановления, которым предлагается СНБО Украины продлить запрет на российские соцсети. Об этом 7 мая сообщает информационное управление аппарата ВР

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