Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Нужен ли в Берлине памятник погибшим украинцам во Второй мировой войне?
— Почему Украина идет по пути отказа от своего вклада в Победу?
— Наступит ли тот день, когда украинцы перестанут возлагать цветы к памятникам Великой Отечественной войны?
— Почему Александр Лукашенко не отменяет военный парад в Белоруссии?
— Как Великая Отечественная война затронула Вашу семью?
Напомним, в этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.