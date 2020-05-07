В новом выпуске программы "Ищем смыслы" журналист Армен Гаспарян объяснил, почему Украина отказывается от своего вклада в Победу

Одесса: целы ли памятники героям Великой Отечественной? (часть 1)

— Нужен ли в Берлине памятник погибшим украинцам во Второй мировой войне?

— Почему Украина идет по пути отказа от своего вклада в Победу?

— Наступит ли тот день, когда украинцы перестанут возлагать цветы к памятникам Великой Отечественной войны?

— Почему Александр Лукашенко не отменяет военный парад в Белоруссии?

— Как Великая Отечественная война затронула Вашу семью?

Напомним, в этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.