Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга назвала поведение президента США Дональда Трампа «неадекватным» и «катострофичным». Об этом она заявила в интервью телеканалу LTV, передает агентство РИА Новости в четверг, 7 мая

«Кто действительно выделяется, и катастрофически, так это Трамп. Не могу вспомнить, когда кто-то из демократических лидеров вел себя так неадекватно. Он выходит с какими-то неадекватными новыми предложениями, высказываниями. А ведь его не только выбрали когда-то президентом, но и полюбили, он разделил народ», — сказала Вике-Фрейберга.

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«Он не консультируется, не думает. Он открывает рот еще до того, как у него начинает работать мозг. Он катастрофичен», — добавила экс-президент.

Вайра Вике-Фрейберга занимала пост президента Латвии с 1999 по 2007 год.