«Кто действительно выделяется, и катастрофически, так это Трамп. Не могу вспомнить, когда кто-то из демократических лидеров вел себя так неадекватно. Он выходит с какими-то неадекватными новыми предложениями, высказываниями. А ведь его не только выбрали когда-то президентом, но и полюбили, он разделил народ», — сказала Вике-Фрейберга.
По ее словам, активность американского лидера в Twitter заметна всем и наткнуться на его высказывания можно везде.
«Он не консультируется, не думает. Он открывает рот еще до того, как у него начинает работать мозг. Он катастрофичен», — добавила экс-президент.
Вайра Вике-Фрейберга занимала пост президента Латвии с 1999 по 2007 год.