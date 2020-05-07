Экс-президента Франции Валери Жискара д'Эстена обвинили в сексуальных домогательствах: по словам немецкой журналистки, 94-летний политик во время интервью положил руку ей на ягодицу. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на портал 20minutes.fr

Постпреда США при Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах © Story Teller / flickr.com произошел в конце 2018 года во время фотосессии для интервью к 100-летию канцлера Германии Гельмута Шмидта. На съемке присутствовала 37-летняя немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке.

«По словам журналистки, она попросила Жискар д'Эстена, сфотографироваться вместе с оператором и звукоинженером. И тогда бывший глава государства положил руку ей на ягодицы. Женщина говорит, что попыталась убрать руку, но тщетно», — говорится в сообщении.

Она также рассказала, что экс-президент Франции сильно расцеловал ее щеки на прощание и прошептал ей «сладких снов» на немецком.

По словам представителя кабинета Жискар д'Эстена Оливье Револя, президент не запомнил встречу с журналисткой.

Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции в 1974-1981 годах.