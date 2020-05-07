Инцидент якобы произошел в конце 2018 года во время фотосессии для интервью к 100-летию канцлера Германии Гельмута Шмидта. На съемке присутствовала 37-летняя немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке.
«По словам журналистки, она попросила Жискар д'Эстена, сфотографироваться вместе с оператором и звукоинженером. И тогда бывший глава государства положил руку ей на ягодицы. Женщина говорит, что попыталась убрать руку, но тщетно», — говорится в сообщении.
Она также рассказала, что экс-президент Франции сильно расцеловал ее щеки на прощание и прошептал ей «сладких снов» на немецком.
По словам представителя кабинета Жискар д'Эстена Оливье Револя, президент не запомнил встречу с журналисткой.
Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции в 1974-1981 годах.