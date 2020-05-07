Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19. Трансляцию заседания 7 мая вел парламентский телеканал

Минздрав Украины отчитался о ситуации с коронавирусом, больных становится все больше © REUTERS, Gleb Garanich

Теперь тестирование является обязательным для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками СOVID-19, и лиц, имеющих установленный контакт с больным лицом.

Также регулярное тестирование является обязательным для медицинских работников. Независимо от того, имели ли установленный контакт с больным COVID-19, обязательное тестирование проходят работники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Законом устанавливается размер пособия по временной нетрудоспособности находящимся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции — 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа, за исключением медицинских работников, которым пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней зарплаты.

Кроме того, в четверг Рада установила размеры страховых выплат в случае установления инвалидности медработника или его смерти, связанных с коронавирусом. В течение года категории людей с инвалидностью будут выплачивать страховку суммой не менее чем в 300-кратном размере прожиточного минимума. В случае смерти работника — в 750-кратном размере прожиточного минимумаС 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц на Украине составляет 2102 грн (около 4,5 тысячи рублей).