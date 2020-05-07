«Украина будет инициатором. Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров… Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями (оккупированных) территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, так как очень многие люди, проживающие на территории Л/ДНР, получили российские паспорта», — заявил он.
Ермак уточнил, что вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей.