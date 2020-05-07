На следующие заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по разрешению конфликта в Донбассе, которые проходят в Минске, Украина намерена приглашать переселенцев. Об этом 7 мая заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече представителей ТКГ с журналистами, передает «Украинская правда»

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