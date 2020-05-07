Гранитный камень в честь памятной даты — 50-летию образования СССР — демонтировали в Харькове во исполнение закона Украины о декоммунизации. Об этом 7 мая сообщает Depo.Харьков

Памятник Котовскому стал новой жертвой декоммунизации на Украине © «Первый городской»

«В парке "Встреча" силами коммунального предприятия "Объединение парков культуры и отдыха города Харькова" демонтирован гранитный камень с надписью "Парк культуры и отдыха заложен по случаю 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик"», — говорится в сообщении.

Бывший парк имени 50-летия СССР был открыт в полувековую годовщину образования Советского Союза в 1972 году. Некоторое время назад его переименовали в парк «Зустрiч» («Встреча» — укр.).