«До сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Также не предоставили подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных заявлений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали. Я требую официальной информации касаемо фактов, которые были обнародованы или извинений перед Поворозником», — сказал Кличко.
По его словам, в этом деле необходимо прояснить ситуацию, и если окажется, что Поворозник виноват, то он должен ответить по закону. При этом Кличко предположил, что историей с его бывшим заместителем заинтересованные лица хотят дискредитировать местную власть.