Глава Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко потребовал от правоохранителей информации по расследованию дела в отношении его бывшего первого заместителя Николая Поворозника, отстраненного на время расследования по подозрению в коррупции. Об этом Кличко заявил в ходе брифинга 7 мая, видео обнародовано в Facebook

«Столичный кейс» Зеленского. Что стоит за информацией о задержании зама Кличко © Facebook, Mykola Povoroznyk По его словам, в этом деле необходимо прояснить ситуацию, и если окажется, что Поворозник виноват, то он должен ответить по закону. При этом Кличко предположил, что историей с его бывшим заместителем заинтересованные лица хотят дискредитировать местную власть.