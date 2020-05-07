Почтовую открытку можно было приобрести с 8:00 7 мая в Донецке. Однако уже через три часа после старта продаж весь тираж был раскуплен.
«Специалисты считают, что повышенный спрос у коллекционеров был вызван наличием на почтовой карточке марки с изображением Иосифа Сталина», — говорится в сообщении.
На лицевой стороне карточки можно увидеть фотографии города Сталино (ныне Донецк) времен его освобождения от фашистов, на оборотной — карта Донбасской наступательной операции, а также марка с портретом Иосифа Сталина.
Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о возвращении Донецку прежнего названия Сталино на три дня в году: День Победы 9 мая, День памяти и скорби 22 июня и День освобождения Донбасса 8 сентября.