Весь тираж уникальных почтовых карточек, выпущенных в Донецкой Народной Республике (ДНР) ко Дню Победы, был распродан за три часа после начала продаж. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Почтовую открытку можно было приобрести с 8:00 7 мая в Донецке. Однако уже через три часа после старта продаж весь тираж был раскуплен.

«Специалисты считают, что повышенный спрос у коллекционеров был вызван наличием на почтовой карточке марки с изображением Иосифа Сталина», — говорится в сообщении.

За Родину! За Сталино! © РИА Новости, Юрий Скуратов | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о возвращении Донецку прежнего названия Сталино на три дня в году: День Победы 9 мая, День памяти и скорби 22 июня и День освобождения Донбасса 8 сентября.