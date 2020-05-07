Несколько пуль попали в припаркованные рядом с домом автомобили и витрины магазинов. Отмечается, что это уже четвертый подобный случай, связанный с рынком. Жертв и пострадавших нет.
Один из жителей района, в чью квартиру попали две пули из автомата Калашникова, рассказал, что инцидент произошел в ночь на 6 мая.
«Она как-то пошла по касательной, не понимаю как. Но пулю эксперты из райотдела забрали. Моя жена теперь боится выходить с ребенком на улицу», — рассказал мужчина.
В полиции уточнили, что собранные доказательства уже направлены на экспертизу.