В Киеве в одном из жилых массивов на Троещине из автомата обстреляли продуктовый рынок, в результате чего также были повреждены жилые дома и припаркованные рядом автомобили. Об этом 6 мая сообщила ТСН

Стрельба во Львове: в подъезде жилого дома неизвестные расстреляли мужчину © CC0, Pixabay Отмечается, что это уже четвертый подобный случай, связанный с рынком. Жертв и пострадавших нет.

Один из жителей района, в чью квартиру попали две пули из автомата Калашникова, рассказал, что инцидент произошел в ночь на 6 мая.

«Она как-то пошла по касательной, не понимаю как. Но пулю эксперты из райотдела забрали. Моя жена теперь боится выходить с ребенком на улицу», — рассказал мужчина.

В полиции уточнили, что собранные доказательства уже направлены на экспертизу.