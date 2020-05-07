Белоруссия рассматривает возможность поставок американской нефти через Польшу. Об этом в четверг, 7 мая, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, передает агентство «БелТА»

«Тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок», — заявил Крутой.

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил готовность американских компаний начать немедленную продажу нефти Беларуси по конкурентным рыночным ценам.

Москва и Минск с 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. В связи с этим с 1 января РФ частично прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, которые сейчас работают с загрузкой в 50%.