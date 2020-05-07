Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что одесский радикал Сергей Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, не получил квалифицированную медицинскую помощь и сразу после инцидента подвергся давлению со стороны силовиков. Об этом 7 мая она написала в Facebook

Стерненко — известный активист, экс-руководитель одесской ячейки «Правого сектора»*. В мае 2018 года он убил жителя Черноморска, полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате чего тот скончался. Подозрение в убийстве ему не предъявлено до сих пор. Ожидается, что новое руководство Генпрокуратуры в скором времени может привлечь Стерненко к уголовной ответственности. Украинские ультрас «вписались» за убийцу Стерненко. Почему власти покрывают убийц и преступников © Facebook, Александр Жирносенко

Супрун напомнила, что националисту после того случая с «самообороной» нужна была операция на руке, и произвели ее в Киеве, а не Одессе.

«Почему-то первое вмешательство в Одессе сделали непрофессионально, которое еще и навредило. Предоставлять настоящую медицинскую помощь парню отказались. Как оказалось позже, это "почему-то" было связано с тем, что на врачей оказывалось беспрецедентное давление местными феодалами. Сложно представить, что человека пытались убить, а потом еще и лишить медицинской помощи», — написала она.

По ее мнению, Стерненко — тот украинец, который всегда называет вещи своими именами и не идет ни на какие компромиссы со злом. Также Супрун заявила, что теперь вместо попыток убить его пытаются максимально демонизировать и незаконно посадить.

Кроме того, она назвала абсурдом то, что Стерненко нужно наказать за содеянное.