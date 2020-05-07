Руководитель «Национального корпуса» Андрей Билецкий обвинил радикала Сергея Стерненко, который зарезал человека в 2018 году, в том, что он занимался публичными домами и наркопритонами в Одессе, пока националисты воевали в Донбассе. Об этом на днях лидер неонацистов заявил в эфире телеканала Zik

Украинские ультрас «вписались» за убийцу Стерненко. Почему власти покрывают убийц и преступников © Facebook, Александр Жирносенко

«Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте. Я не могу понять, про кого мы говорим», — заявил он.

Также Билецкий выразил мнение, что говорить о Стерненко вообще не имеет смысла даже журналистам, потому что, по его мнению, история получила огласку благодаря СМИ и интернету.

*Деятельность организации запрещена в РФ