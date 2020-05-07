Стерненко — украинский активист, бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»*. В мае 2018 года он убил жителя Черноморска, полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате чего тот скончался. Подозрение в убийстве ему не предъявлено до сих пор.
«Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте. Я не могу понять, про кого мы говорим», — заявил он.
Также Билецкий выразил мнение, что говорить о Стерненко вообще не имеет смысла даже журналистам, потому что, по его мнению, история получила огласку благодаря СМИ и интернету.
*Деятельность организации запрещена в РФ