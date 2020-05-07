Мэр Днепра Борис Филатов, который разместил фото поздравления ветеранов с Днем Победы, рассказал, как готовилось это мероприятие. Об этом 7 мая он написал на своей странице в Facebook

Ранее Филатов опубликовал пост, в котором рассказал, как он поздравлял ветеранов Великой Отечественной войны, которые находятся на карантине в своих домах. В комментариях его заподозрили в постановке, при этом сам градоначальник уверял, что все это не планировалось его пиарщиками изначально. «Что-то странно». Мэр Днепра решил лично поздравить ветеранов и озадачил пользователей сети © dnepr.com

«Давайте я поясню Вам и Вам подобным раз и навсегда. Всем тем, кто кривляется тут, в комментариях, думая, что они остроумны и креативны. Да, вчера действительно я объезжал ветеранов, естественно, по согласованию с ними и, конечно, с фотографом», — написал он.

Также Филатов рассказал, что материал его пресс-служба планировала разместить 8 мая как заготовку, но он решил сделать это самостоятельно, потому что для него это важно.

При этом мэр заявил, что в связи с этим постом уже несколько граждан обратились к нему с просьбой приехать и поздравить их родственников с Днем Победы, что он с удовольствием сделает, пока недоброжелатели «будут захлебываться от желчи и пустоты».