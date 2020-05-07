«Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта», — отметил Шлунд.
По его словам, санкции принципиально нецелесообразны, так как всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния.
Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России, заключил политик.