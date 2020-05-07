Антироссийские санкции следует немедленно снять, сказал глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд. Его слова приводит РИА Новости 7 мая

«Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта», — отметил Шлунд.

Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России, заключил политик.