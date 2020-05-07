Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за гражданскую позицию, но не увидел оснований для увольнения главы своего офиса Андрея Ермака, который курирует переговоры в Минске по вопросу Донбасса. Ответ на петицию был опубликован 6 мая на сайте главы государства

Зеленский рассматривает еще две кандидатуры для замены Ермака — СМИ © пресс-служба президента Украины

Зеленский заявил, что подписание в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют «пакет» достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей.

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года.

«Относительно высказываний А. Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации», — заявил он.