Отмечается, что подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 11 марта 2020 года Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (так в Киеве называют ДНР и ЛНР), а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.
Зеленский заявил, что подписание в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют «пакет» достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей.
По словам президента, 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске для оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. Он указал, что состав ТКГ четко определен в преамбуле протокола по итогам консультаций контактной группы, направленных на имплементацию мирного плана пятого президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года.
«Относительно высказываний А. Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации», — заявил он.