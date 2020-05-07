Минобороны РФ 7 мая начинает вывод из Италии своих специалистов, помогавших бороться с коронавирусом, сообщает Интерфакс

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что отличившихся военнослужащих, врачей и других специалистов, работавших в Италии, ждут различные поощрения и награды.

Итальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую коронавирус © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Они провели дезинфекцию и санитарную обработку лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах области Ломбардия.

Также российские военные медики помогали лечить заболевших коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо.