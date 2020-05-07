Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что отличившихся военнослужащих, врачей и других специалистов, работавших в Италии, ждут различные поощрения и награды.
Российские военные медики отправились в Италию в марте. Всего восемь бригад врачей, порядка 100 военных эпидемиологов и вирусологов было переправлено на Аппенины.
Они провели дезинфекцию и санитарную обработку лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах области Ломбардия.
Также российские военные медики помогали лечить заболевших коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо.