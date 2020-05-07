Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил депутатов Верховной Рады за благоразумие, благодаря которому Михаил Саакашвили не был назначен вице-премьер-министром Украины по реформам. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило издание Лента.ру

«Я хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части, большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрения его (Саакашвили. — Ред.) кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло», — сказал Мдинарадзе.

Чемодан без ручки Михаил Саакашвили. Нести тяжело, а выбросить уже невозможно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вице-спикер также отметил, что не знает, на какую должность могут назначить Саакашвили в Национальный совет реформ Украины.

«Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны», — отметил Мдинарадзе.

Ранее сам Саакашвили заявил, что его должны назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

В середине апреля Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Он ответил главе государства согласием. Окончательное решение о назначении бывшего грузинского лидера на должность должен был принять парламент.