Украинский комик Вадим Мичковский, который выступает под псевдонимом Дядя Жора, рассказал, что несколько дней назад попал в больницу, где ему диагностировали инсульт. Об этом 6 мая он написал в своем Instagram

Мичковский отметил, что чувствует себя лучше и находится на лечении в одной из больниц Киева. Он добавил, что если бы кто-то неделю назад сказал, что он будет лежать в больнице после инсульта в 44 года, то рассмеялся бы и не поверил. «Не можем выступать в родной стране». Звезды украинского юмора рассказали, как им живется при комике-президенте © commons.wikimedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

По его словам, первыми симптомами были сильная головная боль и раздвоение в глазах, которому он не придал должного значения. Такое состояние было целую ночь. После этого его жена Наталья заставила пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что у него инсульт.

«Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3…ежедневно.. дорабатывал, то что не успел днем. Выходные — выступления, гастроли, ивенты, проекты… с дороги на праздник, с праздника в дорогу..(до карантина конечно) вечная гонка!» — написал он и призвал поклонников заботиться о себе, отдыхать и спать столько, сколько нужно организму.