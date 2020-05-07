Мичковский отметил, что чувствует себя лучше и находится на лечении в одной из больниц Киева. Он добавил, что если бы кто-то неделю назад сказал, что он будет лежать в больнице после инсульта в 44 года, то рассмеялся бы и не поверил.
По его словам, первыми симптомами были сильная головная боль и раздвоение в глазах, которому он не придал должного значения. Такое состояние было целую ночь. После этого его жена Наталья заставила пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что у него инсульт.
«Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3…ежедневно.. дорабатывал, то что не успел днем. Выходные — выступления, гастроли, ивенты, проекты… с дороги на праздник, с праздника в дорогу..(до карантина конечно) вечная гонка!» — написал он и призвал поклонников заботиться о себе, отдыхать и спать столько, сколько нужно организму.
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МОЯ МАЁВКА В БОЛЬНИЦЕ! Всем привет!😉 Долго думал писать этот пост или нет… как-то хотелось чтобы все прошло по-тихому… но, все-таки решил поделиться с Вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное… не дай Бог! Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта 🤦♂️😳 в твои 44, здоровый мужик… полон сил и энергии, живчик🔥 (не напиток☝️), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии😂), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти 😊)… я бы поржал😂 и не поверил… как минимум Но, сука, никто не ожидал такой нежданчик!!! И я в первую очередь! Да, я не то что не ожидал, я просто ох…ел! 🤷♂️😳😊 когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз. В двух словах, пару дней назад… все было хорошо… как обычно… но, вечером появилась странная штука… Аля, двоится в глаза 👀 сбился прицел🤪и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. Утром я уже немного кипишнул и с волшебного пенделя Наташи пошёл в больницу. И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ😕. Ось така х…я, малята!🤷♂️😊 Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3…ежедневно.. дорабатывал, то что не успел днём. Выходные- выступления, гастроли, ивенты, проекты… с дороги на праздник, с праздника в дорогу..(до карантина конечно😊) вечная гонка! Мы все куда-то гонимся, ты хочешь успеть все, ты нагружаешь себя максимум, чтоб аж вентилятор из жопы выпадал… а пока он выпадает.. ты вставляешь себе ещё пару задач, а что?.. ведь появилось пару свободных минут и их нужно эффективно использовать🤷♂️😉😂… нужно же ебаш…ить, нужно ведь заработать все деньги мира, запустить все проекты, набрать всех сотрудников, организовать все ивенты… думать про все и про всех…все контролировать… С одной стороны все правильно- нужно реализовывать себя, нужно обеспечивать семью, нужно работать и давать работу, крутиться и тд… с др стороны…. Продолжение в коментах ⬇️ #дядяжора #будьтездоровы