Отмечается, что ролик подготовлен ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом. Директор УИНП Антон Дробович рассказывает, что Украина выбрала европейскую модель памяти о событиях под названием «Никогда снова», а не «манипуляционную агитку "Можем повторить"».
«Только негодяи или те, кто не понимает ада войны, могут желать ее повторения. Сейчас Украина точно так же воюет с агрессором… И Украина не должна проиграть», — заявил он.
Дробович напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945-й Украина потеряла более восьми миллионов жизней, а залогом существования Украины как суверенного государства он назвал «мощь ВСУ».