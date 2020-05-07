Украинский институт национальной памяти (УИНП) выпустил ролик «Вторая мировая война: как мы помним» с субтитрами на русском языке к 9 Мая, при этом упомянув Россию и конфликт в Донбассе. Соответствующее видео 6 мая было обнародовано в YouTube

Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе Антон Дробович рассказывает, что Украина выбрала европейскую модель памяти о событиях под названием «Никогда снова», а не «манипуляционную агитку "Можем повторить"».

«Только негодяи или те, кто не понимает ада войны, могут желать ее повторения. Сейчас Украина точно так же воюет с агрессором… И Украина не должна проиграть», — заявил он.

Дробович напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945-й Украина потеряла более восьми миллионов жизней, а залогом существования Украины как суверенного государства он назвал «мощь ВСУ».