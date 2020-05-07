На Украине с начала эпидемии зафиксирован 13691 случай коронавируса, 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. Об этом 7 мая сообщает Минздрав страны в своем Telegram-канале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2048 и 1675 человек соответственно. Еще 1055 и 951 случай зафиксированы в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В Киевской области зафиксировано 916 случаев, а в Ровенской — 817. В других регионах заболевших около 600 и меньше.

По состоянию на утро 7 мая в центральную лабораторию поступило 1182 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 35 904 сообщения о подозрении на COVID-19.