Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад в Катаре встретился с высокопоставленными членами радикального движения «Талибан», сообщает РИА Новости 7 мая

Стороны обсудили обмен пленными между правительством Афганистана и радикальной группировкой, а также межафганские переговоры.

Встреча прошла в присутствии специального посланника МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничестве в урегулировании конфликтов.

Госдеп США ранее сообщал, что пятого мая Халилзад вылетел в Доху, чтобы обсудить с «Талибаном» выполнение договоренностей.

В Афганистане из тюрем выпустили талибов © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Талибан» и США подписали мирное соглашение в конце февраля. Согласно документу, Штаты обязались вывести войска из Афганистана за 14 месяцев.