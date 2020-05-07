Стороны обсудили обмен пленными между правительством Афганистана и радикальной группировкой, а также межафганские переговоры.
Встреча прошла в присутствии специального посланника МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничестве в урегулировании конфликтов.
Госдеп США ранее сообщал, что пятого мая Халилзад вылетел в Доху, чтобы обсудить с «Талибаном» выполнение договоренностей.
Далее чиновник для обсуждения афганского урегулирования отправится в Исламабад и Нью-Дели. Предыдущая такая встреча состоялась в середине апреля.
«Талибан» и США подписали мирное соглашение в конце февраля. Согласно документу, Штаты обязались вывести войска из Афганистана за 14 месяцев.