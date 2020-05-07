В Запорожской области суд, рассматривая административное дело о нарушении карантина, постановил, что местные жители не обязаны носить маски в огороде, так как он не является общественным местом. Об этом на днях сообщил портал «Право»

Отмечается, что протокол был составлен в отношении местного жителя, который находился без маски в огороде, расположенном на территории его домовладения. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Согласно последним данным, на Украине зафиксирован 13 691 случай заражения коронавирусом, 340 человек скончались, 2396 выздоровели.