Отмечается, что протокол был составлен в отношении местного жителя, который находился без маски в огороде, расположенном на территории его домовладения.
Суд признал, что, согласно разъяснению Кабмина, расположенный за домом огород не является общественным местом, а поэтому нахождение на нем без маски не подпадает под запрет, установленный подпунктом 1 пункта 2 постановления КМУ №255 от 02.04.2020 года.
Согласно последним данным, на Украине зафиксирован 13 691 случай заражения коронавирусом, 340 человек скончались, 2396 выздоровели.