Итальянские ученые создали первую в мире вакцину, полностью нейтрализующую коронавирус. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило издание «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк протестировали только на грызунах — им вкололи сыворотку, а затем взяли анализ на антитела. По предварительным результатам, лабораторное испытание показало, что антитела были способны остановить заражение здоровых клеток.

Масштабные испытания вакцины запланированы на осень 2020 года.

По данным представителей компании, разработавшей вакцину, пока что никто в мире не смог добиться полной нейтрализации вируса препаратом.

По состоянию на 7 мая в мире зафиксировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 263,8 тыс. человек, 1,2 млн выздоровели.