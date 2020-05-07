Ранее белорусский гостелеканал «Беларусь 1» сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов Первого канала после выхода сюжета о ситуации с коронавирусом в республике, в котором якобы была недостоверная информация.

Карантин разделил: появится ли полноценная российско-белорусская граница
Карантин разделил: появится ли полноценная российско-белорусская граница
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Позже пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил эту информацию, не назвав причин такого решения.

Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации съемочной группы безосновательным.

Отмечается, что такое решение не обязывает журналистов покидать Белоруссию, но лишает их возможности осуществлять журналистскую деятельность.