Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши отклонил закон о заочном голосовании на президентских выборах. В то же время Сейм (нижняя палата) принял этот закон. После отклонения Сенатом Сейм может преодолеть вето верхней палаты большинством голосов.
Отмечается, что решение о переносе выборов было принято «из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки».
В заявление Качиньский и Говин добавили, что спикер Сейма объявит о новой дате президентских выборов как можно скорее.
Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной — они были назначены на 10 мая.