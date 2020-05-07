В Польше из-за пандемии коронавируса отложили президентские выборы, назначенные на 10 мая. Об этом накануне сообщило издание PAP со ссылкой на лидера правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского и лидера политического объединения «Согласие» Ярослава Говина

Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши отклонил закон о заочном голосовании на президентских выборах. В то же время Сейм (нижняя палата) принял этот закон. После отклонения Сенатом Сейм может преодолеть вето верхней палаты большинством голосов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк принято «из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки».

В заявление Качиньский и Говин добавили, что спикер Сейма объявит о новой дате президентских выборов как можно скорее.

Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной — они были назначены на 10 мая.