Маловероятно, что выступивший против жестких карантинных мер украинских властей мэр Черкасс Анатолий Бондаренко каким-то образом вступит в политический союз с Юлией Тимошенко и ее партией «Батькивщина». Об этом рассказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Рудяков: История с мэром Черкасс показала, что Зеленский — голый король, а его свита — даже без масок © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, сегодня Тимошенко может состояться, только если кто-то привлечет ее в некий оппозиционный пул, но пока политические силы, которые сейчас на подъеме, демонстрируют по отношению к ней очень настороженное отношение.

«С ней остерегаются заключать какие-то соглашения, и она сейчас движется с базара. Да, у нее есть своя фракция в парламенте, но это уже скорее следы былого влияния», — подчеркнул Рудяков.

Теоретически, отметил политолог, Бондаренко мог бы привнести свежую кровь и энергию для Тимошенко и ее «Батькивщины» как минимум на региональном уровне, но вряд ли он этого захочет.

Бондаренко сейчас находится в положении выгодного жениха или невесты, может выбирать более выгодный для него вариант и потому сделает ставку на более перспективный проект, нежели «Батькивщина», заключил собеседник издания.

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