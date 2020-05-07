Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать делегитимации в борьбе с региональными властями. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 6 мая

Рудяков: История с мэром Черкасс показала, что Зеленский — голый король, а его свита — даже без масок © РИА Новости, Нина Зотина Анатолия Бондаренко, он готов возглавить сопротивление официальному Киеву, если тот не пойдет на скорейшее смягчение карантинных мер.

По мнению Молчанова, центральная власть будет стараться запугивать этих мэров, но ввиду ограниченных ресурсов никаких результатов она не добьется.

«Процесс уже пошел… Будем продолжать наблюдать за дальнейшей делегитимацией Зеленского ввиду того, что если карантин не будет сниматься официально, то его будут снимать на уровне местного самоуправления», — сказал эксперт.

Он напомнил, что на выборах в прошлом году ставка делалась на бренд «Слуги народа» и имя самого президента, который привел во власть так называемых ноунеймов. Теперь, когда популярность самого Зеленского падает, шансы его людей на победу на местных выборах существенно снижаются, чем и стремятся воспользоваться региональные власти, отметил политолог.

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