По его словам, роль России в противостоянии КНР и США должна быть «никакой». У нее должны быть собственные интересы.
«Мы не должны строить свои национальные интересы, исходя из чужих «разборок». Россия может дистанцироваться от обеих сторон, стараясь не ввязываться в драку ни на чей стороне, пользуясь какими-либо ситуативными выгодами. Россия не может себе позволить куда-либо влезть. Теоретически Россия может получить выгоду от поддержки либо Китая, либо Штатов, но эта поддержка не может быть запланирована», — сказал Ходаковский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.