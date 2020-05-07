Россия не должна строить свои национальные интересы, исходя из «разборок» США и Китая. Об этом заявил на днях бывший глава Совета безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Мир на двоих? Эксперты об итогах конфликта США — Китай © AP, Andy Wong, File

«Мы не должны строить свои национальные интересы, исходя из чужих «разборок». Россия может дистанцироваться от обеих сторон, стараясь не ввязываться в драку ни на чей стороне, пользуясь какими-либо ситуативными выгодами. Россия не может себе позволить куда-либо влезть. Теоретически Россия может получить выгоду от поддержки либо Китая, либо Штатов, но эта поддержка не может быть запланирована», — сказал Ходаковский.

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