Ранее мэры ряда украинских городов пошли на самовольное ослабление карантина, вступив из-за этого в конфликт с центральными властями. По словам главы Черкасской городской администрации Анатолия Бондаренко, он готов возглавить сопротивление официальному Киеву, если тот не пойдет на скорейшее смягчение карантинных мер.
Несмотря на солидарную позицию со стороны многих мэров, Кличко, по мнению Молчанова, не присоединится к «непослушным» градоначальникам.
«У Кличко достаточно хорошие отношения с [руководителем ОПУ Андреем] Ермаком, Зеленским, и его сейчас никто не снимает с должности, поэтому, думаю, он выступит на стороне власти и, возможно, даже будет негласным кандидатом власти на этих выборах», — сказал политолог.
Стоит отметить, что в прошлом году между киевским мэром и Офисом президента произошел конфликт. Тогда ОПУ под руководством Андрея Богдана добивался увольнения Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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