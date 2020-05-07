У мэра Киева Виталия Кличко на сегоднящний день достаточно хорошие отношения с Офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он мог претендовать на роль главного кандидата центральной власти на местных выборах. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 6 мая

Виталий Кличко. Биографическая справка © kiev.klichko.org Анатолия Бондаренко, он готов возглавить сопротивление официальному Киеву, если тот не пойдет на скорейшее смягчение карантинных мер.

Несмотря на солидарную позицию со стороны многих мэров, Кличко, по мнению Молчанова, не присоединится к «непослушным» градоначальникам.

«У Кличко достаточно хорошие отношения с [руководителем ОПУ Андреем] Ермаком, Зеленским, и его сейчас никто не снимает с должности, поэтому, думаю, он выступит на стороне власти и, возможно, даже будет негласным кандидатом власти на этих выборах», — сказал политолог.

Стоит отметить, что в прошлом году между киевским мэром и Офисом президента произошел конфликт. Тогда ОПУ под руководством Андрея Богдана добивался увольнения Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.